وزير الفلاحة: 99 بالمائة من القروض منحت في شعبة الحبوب ونحو إعادة جدولة قروض شعبة البطاطا

كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحميد حمداني أن “99 بالمائة من الملفات المودعة في شعبة الحبوب درست وتم منح القروض لها”.

وقال حمداني، في تصريح للنهار على هامش توقيع إتفاقية مع بنك “البدر”: “تطرقنا في إجتماعنا اليوم إلى التدابير التي تم أخذها خلال الشهر الماضي”.

وتابع الوزير: “تبين الامر اليوم أن فيه تطور كبير خاصة فيما يخص مدة دراسة ملفات شعبة الحبوب”.

وأضاف وزير الفلاحة: “99 في المائة من الملفات المودعة في هذه الشعبة درست والقروض منحت”.

وصرح وزير الفلاحة، أنه “سيتم إعادة جدولة القروض خاصة قرض شعبة البطاطا”.

وقال حمداني: “سيكون فيه اجتماع في الأيام القليلة المقبلة لأخذ تدابير بهذا الخصوص مع بنك “البدر”.

وأكد وزير الفلاحة أنه “سيتم أخذ كل الإجراءات لإيجاد حل نهائي لإعادة جدولة القروض، بأخذ كل المشاكل بعين الإعتبار”.

كما أضاف وزير الفلاحة فيما يخص التسهيلات في منح القروض “القرار يدخل في إطار برنامج الحكومة وسيتم حل مشكل البيروقراطية لدى جميع الفلاحين”.

وأكد وزير الفلاحة أن “جميع الشعب معنية بالقروض دون استثناء”.