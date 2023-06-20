قناة النهار وزير اللأشغال العمومية في زيارة عمل وتفقد لولاية برج باجي مختار بقلم قناة النهار نشر في 20 جوان 2023 - 11:39 برج باجي مختار شارك غرِّد أرسل 44 0 وزير اللأشغال العمومية في زيارة عمل وتفقد لولاية برج باجي مختار إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/Sh2O6 اقرأ أيضا عين الدفلى: بحثا عن مكان للتسلية .. محمد يفقد حياته في أول يوم من العطلة الصيفية قناة النهار 03 جوان رئيس الجمهورية :" صون إستقلالنا يأتي بمساعدة قوية لروسيا في تسلـ ـيحنا" قناة النهار 15 جوان جمارك: عين المطارات الساهرة لمحاربة كل أشكال التهريب قناة النهار 01 جوان المدير العالم لإدارة السجون :"جاءت مرحلة تطوير السـ.ـجون في الجزائر " قناة النهار 14 جوان "طالع هابط: الشيخ النوي .. "شاهد المنكر والعوج في عنابة.. اسلاك كهربائية مهملة في الطرقات قناة النهار 06 جوان أستاذ رياضيات من ميلة يوضّح..الأسئلة ما كان فيها حتى ثغرات قناة النهار 12 جوان "طالع هابط:" الشيخ النوي يلتقي بشباب من ليبيا في زيارتهم الأولى للجزائر .. شاهد ما قالوه قناة النهار 30 ماي مترشح مقصي من الباك : طبّعني وغلق عليا الباب..الباك راحلي مع لخر يقولي سمحلي ندمت قناة النهار 13 جوان وزير التربية يعطي إشارة إنطلاق إمتحانات البيام من متوسطة حلاس فاطمة بتيسمسيلت قناة النهار 05 جوان "بلماضي يهنئ أشبال بن شيخة بعد الفوز بكأس الكاف""أنا سعيد لجمهور الإتحاد قناة النهار 11 جوان