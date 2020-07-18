وزير المالية: أكثر من 65 مليار لتعويض عمال الصحة وإقتناء الأدوية وإجلاء الجزائريين

خصصت السلطات الجزائرية، مبلغ قيمته 65.6 مليار دينار في ظل الأزمة الصحية التي تعرفها البلاد.

وأوضح وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، أن الدولة أعطت 12 مليار لوزراة الصحة لاقتناء الادوية و العتاد الطبي.

وأضاف الوزير، أن التعويضات الاستثنائية لعمال الصحة و الداخلية بلغت 24 مليار دينار.

أما العائلات المعوزة و المتضررة من فيروس كورونا، وبلغت المساعدات 24.7 مليار دينار، فيما تم اجلاء الجزائريين ب3.17 مليار دينار.

وأكد ايمن بن عبد الرحمان أن قطاعه اتخذ تدابير استثنائية منها تمديد دفع اجال دفع الضرائب وشراء قسيمة السيارات.

كما قام بنك الجزائر باجراءات استثنائية، منها اعفاء البنوك من تكوين وسادة ائتمانية، وتخفيض الاحتياطي الائتماني للبنوك من 8 الى 6 بالمائة.