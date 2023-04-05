وزير المالية: إحراز تقدم في إنشاء 3 بنوك جزائرية بفرنسا وإفريقيا

قال وزير المالية لعزيز فايد، أن مسار إنشاء فروع للبنوك العمومية الجزائرية في الخارج، بدءا بإنشاء بنك بفرنسا وبنكين في إفريقيا، يعرف تقدما.

وخلال جلسة علنية خصصت للرد على انشغالات النواب بخصوص مشروع القانون النقدي والمصرفي. بأنه تم التخطيط لهذا الإنتشار في برنامج الحكومة، حيث أن بنك الجزائر الخارجي يعمل على إنشاء فرع في فرنسا إلى جانب فتح مصرفين في إفريقيا. أحدهما في السنغال والآخر في موريتانيا. سيتم إنشاؤهما من طرف أربعة بنوك عمومية “البنك الوطني الجزائري، القرض الشعبي الجزائري. بالإضافة كذلك إلى بنك الفلاحة والتنمية الريفية، وبنك الجزائر الخارجي”.

كما كشف وزير المالية أنه بالنسبة لإنشاء بنك في فرنسا (تحت اسم البنك الخارجي الجزائري الدولي). أن ” بنك الجزائر الخارجي يتابع الإجراءات الأولية للحصول على الاعتماد في فرنسا. ولا سيما تلك المتعلقة بإنشاء نظام معلومات يعهد بإعداد وتقديم طلب الإعتماد إلى مكتب دولي. مؤكدا أنه سيتم الحصول على الاعتماد خلال السداسي الأول من 2023″. كما سيتم تنصيب أول وكالة بالقنصلية العامة السابقة بباريس. وتم توقيع العقد.

كما أشار وزير المالية، أنه وفيما يخص إنشاء بنك في موريتانيا “بنك الاتحاد الجزائري” تم إيداع ملف الإعتماد لإنشاء هذا البنك بداية مارس 2023. وسيتم إستكماله مع تقدم أعمال المكتب المعين لهذا الغرض. ومن المقرر بدء عمل بنك الاتحاد الجزائري في سبتمبر 2023. مع الأخذ بعين الاعتبار أشغال المكتب وكذلك أجال المعالجة التنظيمية للملف المطلوب من قبل السلطة النقدية الموريتانية”.

أما بخصوص انشاء بنك في السنغال “البنك الجزائري السنغالي” كشف وزير المالية أنه تم تقديم ملف الاعتماد إلى السلطات النقدية فالسنغال في 19 جانفي الماضي. وأضاف انه من المقرر انطلاق عمل البنك في “السداسي الأول من عام 2023”. بالنظر إلى المواعيد النهائية للمعالجة التنظيمية لملف الاعتماد وغير القابلة للتقليص والمحددة بثلاثة (3) أشهر.

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