وزير المالية: إدراج “CPA” في البورصة لإصلاح القطاع المصرفي

قال وزير المالية، لعزيز فايد، أن عملية الفتح الجزئي لرأسمال القرض الشعبي الجزائري عن طريق البورصة. ترمي إلى إصلاح القطاع المصرفي في الجزائر. بتكريس الحوكمة والشفافية والنجاعة كمعايير اساسية.

وأشار وزير المالية، خلال لقاء نظمه القرض الشعبي الجزائري، أن فتح رأسمال هذا البنك العمومي يكتسي أهمية بالغة في تعزيز نظامنا المالي. حيث يهدف إلى إصلاح و إعادة تنظيم القطاع المصرفي في بلادنا عن طريق إرساء و تكريس الحوكمة الرشيدة. بالإضافة كذلك إلى الشفافية و النجاعة كمعايير لا مناص منها لتحقيق القفزة النوعية التي تسعى إليها الجزائر.

كما أوضح فايد، أن إدراج البنك في السوق المالي من شأنه إضفاء ديناميكية جديدة لبورصة الجزائر. مما سيمكنها من لعب دورها كمؤسسة مالية تساهم بفعالية في تمويل الإستثمار. بالإضافة كذلك إلى أن هذه العملية تشكل إعلانا جريئا على الثقة في إمكانات إقتصادنا.

كما سيمكن الفتح الجزئي “30 بالمائة” لرأسمال البنك عبر البورصة من تعزيز قدرته على دعم و مرافقة المشاريع الكبرى. مجددا ثقته في أن هذا سيساهم دون شك في إنعاش الاقتصاد الوطني من خلال تشجيع الإستثمار و تعزيز الإبتكار و خلق فرص لرواد الأعمال و المستثمرين.

وأشار فايد، خلال اللقاء الذي حضره المدراء العامون للبنوك والمؤسسات المالية، أن الأمر يتعلق بخطوة ستعزز بشكل أكبر تعزيز القطاع المصرفي. وتحفز النمو الاقتصادي للجزائر، معبرا عن إرتياحه للوقوف على الإلتزام الملحوظ من طرف البنك. و كذا كل الفاعلين في الترويج و إنجاح هذه المبادرة المهمة.

وحث الوزير في الأخير رؤساء المؤسسات و المتعاملين الاقتصاديين و المستثمرين على المشاركة الفاعلة في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخنا الاقتصادي. من خلال الاستثمار في رأسمال القرض الشعبي الجزائري”.