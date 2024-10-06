وزير المالية: إرتفاع إجمالي ودائع الصيرفة الإسلامية بالبنوك إلى 794 مليار دج

كشف وزير المالية لعزيز فايد، أن إجمالي ودائع الصيرفة الإسلامية لدى البنوك بلغت ما قيمته 794 مليار دج. إلى غاية 1 جوان الفارط. مبرزا أن مجال الصناعة المالية الإسلامية في الجزائر تطور بشكل إيجابي منذ تاريخ إطلاقه في 2020.

وقال وزير المالية خلال إشرافه على مراسم إفتتاح ورشة تكوينية مخصصة لإطارات القطاع البنكي حول تطوير المالية الإسلامية والتمكين الاقتصادي في الجزائر. أن إجمالي الودائع المحصلة من طرف البنوك الناشطة في مجال الصيرفة الإسلامية حاليا منذ إطلاق هذه التعاملات بلغ 794مليار دج. و قيمة التمويلات المقدمة للشركات تتجاوز 493 مليار دج. مشيرا إلى أن عدد البنوك التي تسوّق حاليا المنتجات الإسلامية هي 12 بنكا. منها 6 بنوك عمومية و 6 أخرى خاصة من خلال 858 نافذة ووكالة موزعة على المستوى الوطني. والتي فتحت 715.886 حساب بنكي وفق مبادئ الصيرفة الإسلامية.

واعتبر فايد، أن هذه الأرقام تمثل مدى التطوّر الإيجابي لمجال الصناعة المالية الإسلامية في الجزائر منذ إطلاقه في 2020. مذكرا أن البنوك تسوّق عدة منتجات إسلامية ابتكارية تتلاءم مع احتياجات الزبائن في مجالات عدة.

ولدى تطرقه إلى الأهمية المتزايدة للصناعة المالية الإسلامية, اكد السيد فايد على اهتمام وسعي السلطات العمومية لتعزيز الصيرفة الإسلامية باعتبارها الركيزة الأساسية التي يمكن من خلالها تحقيق مبدأ الشمول المالي. مضيفا أن وزارة المالية إختارت العمل مع المنظمات الدولية والعربية منها مجموعة البنك الإسلامي للتنمية التي تملك خبرة وكفاءة كبيرة في مجال الصيرفة الإسلامية”.

وفي نفس السياق أفاد فايد ان السلطات العمومية تعمل حاليا على دمج نشاط الصيرفة الإسلامية بمجال التكنولوجيات الرقمية. من أجل اقتراح حلول وخدمات مبتكرة في مجال النقديات الإسلامية, الى جانب تطوير التكافل وتطوير مجالالتجارة الخارجية في الصيرفة الإسلامية.