وزير المالية: إطلاق التمويل الإسلامي لبنك الفلاحة والتنمية الريفية

أشرف وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن، اليوم الثلاثاء، على إطلاق منتجات التمويل الإسلامي لبنك الفلاحة والتنمية الريفية

وأضاف الوزير خلال إطلاق منتجات التمويل الإسلامي من وكالة بدر بولاية البليدة، أنه سيتم توفير كل الشروط لإطلاق المنتجات.

وأوضح الوزير، أن هذه المنتجات كانت منتظرة بفارغ الصبر من قبل شريحة كبيرة من المواطنين الجزائريين.

مجتمعنا الجزائري

وكشف أنه بالتزامن مع إعلان الإطلاق الرسمي لتسويق المنتجات على مستوى وكالة بدر بولاية البليدة، سيكون فتح مماثل في وكالة عميروش بالعاصمة.

وأوضح أن إطلاق تسويق منتجات التمويل الإسلامي يعتبر فرصة لبنك الفلاحة والتنمية الريفية الذي يتمتع بأكبر شبكة على المستوى الوطني لتحسين موارده وأرباحه ودعم المصدرين والمصنعين والفلاحين الراغبين في التعامل في منتوجات الصيرفة الإسلامية.