وزير المالية: إعادة التفكير في النماذج التقليدية للمالية العالمية

دعا وزير المالية لعزيز فايد خلال مشاركته في أشغال القمة الثالثة لصوت دول الجنوب. إلى هندسة مالية دولية أكثر شمولا وشفافة وموافقة لخصوصيات دول الجنوب.

وأكد وزير المالية في مداخلته خلال ندوة نظمت عن بعد، أنه لا مناص من إصلاح الهندسة المالية الدولية لتكون أكثر شمولا وشفافية وموافقة لخصوصيات دول الجنوب. التي أضحت محركا حقيقيا للتحول الاجتماعي والبيئي. مضيفا أن مالية عالمية قائمة على الأفراد، فضلا عن كونها هدفا نبيلا فهي تمثل أيضا ضرورة ملحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وبناء مستقبل أفضل للجميع حيث لا مجال للتخلي عن أي فرد كان. مشيرا إلى أن دول الجنوب تقف حاليا في مفترق طرق هام أمام التحديات الشاملة للتنمية المستدامة.

وأشار وزير المالية، إلى أنه بات من الضروري إعادة التفكير في النماذج التقليدية للمالية العالمية التي غالبا ما تحبذ تنمية إقتصادية في معزل عن الحقائق الإجتماعية والبيئية. مضيفا أنه لا بد أن يكون هدفنا واضحا من خلال إعادة العنصر البشري في صلب كل مبادراتنا المالية. مؤكدا أن تعبئة الموارد ليس فقط كافية بل أيضا متاحة وعادلة. يجب توجيه هذه الموارد نحو مكافحة الفقر وتقليص الفوارق والإستجابة للحالات المناخية المستعجلة.

وعلى صعيد آخر، أكد فايد على أن الاستفادة من التكنولوجيات النظيفة والمستدامة يبقى أولوية أخرى بالنسبة لدول الجنوب”. ولتحقيق ذلك، فمن الضروري تسهيل الولوج إلى تمويلات منخفضة التكلفة من أجل مشاريع الطاقة المتجددة والابتكار التكنولوجي المحلي.

ودعا الوزير نظراءه المشاركين في هذه القمة إلى العمل الجماعي لبناء نموذج جديد للتنمية الدولية. حيث يكون قائما على الشمول والعدالة والتضامن من أجل ضمان إستفادة جميع شعوب دول الجنوب من مزايا التنمية.