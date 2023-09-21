وزير المالية: إعادة النظر في الإتفاقية الضريبية والإجراءات الجمركية بداية من أكتوبر

كشف وزير المالية، لعزيز فايد بنواكشوط “موريتانيا”، أنه سيتم الشروع إبتداء من أكتوبر المقبل في إعادة النظر في الإتفاقية الضريبية والإجراءات الجمركية بين الجزائر وموريتانيا. بهدف مرافقة المؤسسات والمتعاملين والدفع بالمبادلات الإقتصادية بين البلدين.

وأوضح فايد خلال ندوة صحفية في ختام زيارة العمل التي قادته، رفقة وزير التجارة و ترقية الصادرات، الطيب زيتوني، إلى موريتانيا. أنه بهدف تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجزائر وموريتانيا سيتم إستعمال كل الوسائل الضريبية والجمركية المتاحة. مشيرا إلى أن المدير العام للجمارك الموريتانية سيحل بالجزائر ابتداء من أكتوبر المقبل. بأمر من وزير المالية الموريتاني وهذا للنظر في كل التسهيلات التي يمكن منحها للمؤسسات والمتعاملين في الميدان الجمركي وأيضا المجال الضريبي. وهذا بالتفكير في إعادة النظر وتحسين الإتفاقية الضريبية بين البلدين في المستقبل بهدف مرافقة المؤسسات والمتعاملين.

كما تطرق وزير المالية إلى مشروع الطريق تندوف (الجزائر)-زويرات (موريتانيا) الذي اعتبره “مشروع القرن” بعد الطريق العابر للصحراء. مشيرا إلى أن الطريق تندوف-زويرات ستمنح حياة إقتصادية وسيكون لها أثر. ليس فقط على المؤسسات والمتعاملين الاقتصاديين. بل حتى على سكان المنطقة بالنظر للدور الذي ستلعبه في تقريب الشعبين.

وبخصوص تدشين “بنك الإتحاد الجزائري” بنواكشوط، أكد وزير المالية أنه تجسيد للتعاون “جنوب-جنوب” الذي باشرته الجزائر. مشيرا إلى أن مشاريع أخرى سيتم تجسيدها لاحقا على غرار مدرسة للدراسات الشبه طبية و مركز تكوين مهني في إطار مشروع الطريق تندوف-زويرات. بالإضافة إلى برنامج كبير لتكوين الإطارات الموريتانية على مستوى المعاهد التابعة للقطاع المالي بالجزائر.