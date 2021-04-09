وزير المالية: إعادة تنظيم أملاك الدولة سيعجّل بتسوية العقار

كشف وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمن، أن إعادة تنظيم المديرية العامة لأملاك الدولة بخلق مديرية للمسح، سيمكّن من تعجيل تسوية ملف العقار.

وجاء تصريح الوزير، خلال رده على سؤال شفوي في مجلس الأمة حول الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالعقار في الجزائر.

وأوضح بن عبد الرحمن، أن عملية مسح الأراضي كان من المفترض أن تتم خلال سنة 2005، لكنها لا تزال مستمرة.

وأضاف الوزير، أن عدم الإنتهاء من عملية مسح الأراضي لحد الآن يشكل عائقا من عوائق تسوية العقارات بمختلف أصنافها.

وشدّد الوزير على ضرورة إعادة تفعيل الآليات الكفيلة بتصفية مشكل العقار من خلال استئناف عمليات مسح الأراضي.

وأكد في ذات السياق، أن تصفية الإطار القانوني المسيّر لهذه العقارات وتفعيل الآليات العملية من أجل إعطاء الحقوق لمستحقيها خاصة سندات الملكية التي هي حق من حقوق المواطنين.