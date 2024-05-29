وزير المالية: إعتماد آليات مبتكرة لجلب رأس المال الخاص

دعا وزير المالية، محافظ الجزائر بالبنك الإفريقي للتنمية، لعزيز فايد، إلى اعتماد آليات مبتكرة تسمح بجلب مزيد من رؤوس الأموال الخاصة. بغية تحرير الإمكانيات الهائلة التي تتوفر عليها القارة الإفريقية.

وأوضح فايد، خلال حوار محافظي البنك الإفريقي للتنمية الذي يجرى في إطار الإجتماعات السنوية 2024 لهذه الهيئة المالية الإفريقية. أنه يجب علينا تطوير آليات مبتكرة من أجل تسخير رؤوس الأموال الخاصة. وذلك يفرض إنشاء آليات مالية وضمانات من أجل تشجيع الإستثمارات الخاصة. سيما في قطاعات كبيرة المخاطر.

كما شدّد فايد على أهمية الإحتياجات المالية لإفريقيا وسط التحديات المعقدة التي تواجهها بلدانها في سياق التغيرات المناخية والفقر وقلة التنوع الإقتصادي. معتبرا أنه رغم الجهود المبذولة، إلا أن الإستثمارات الخاصة تبقى ضعيفة مع تردد المستثمرين بسبب المخاطر المحتملة. مضيفا أنه حتى وإن كانت إفريقيا تزخر بالإمكانيات، إلا أنه كثيرا ما ينظر إليها من خلال منظور المخاطر بدلا من الفرص.

كما أكد فايد أنه من أجل عكس الصورة، يجب أن تعتمد البلدان الإفريقية عديد الإجراءات من خلال تحسين مناخ الأعمال. عبر تسهيل الإجراءات الإدارية ومكافحة الفساد وتعزيز الأمن القانوني وحماية المستثمرين وتطوير أنظمة جبائية محفزة. مشيرا إلى أن بلدان القارة مطالبة كذلك بتعزيز فرصها الإستثمارية. وتبادل التجارب الناجحة وتشجيع الحصول على التكنولوجيا والإبتكار.

يجدر التذكير بأن الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية، التي انطلقت يوم أمس الاثنين. تسجل مشاركة أزيد من 3000 مندوبا جاؤوا لمناقشة إصلاح الهيكلية المالية العالمية كضرورة لتسريع التحول الاقتصادي في إفريقيا.

ويرأس الوفد الجزائري المشارك في هذا الحدث، الذي يصادف الذكرى الـ60 لإنشاء هذه المؤسسة المالية الإفريقية، وزير المالية، محافظ الجزائر بالبنك الإفريقي للتنمية، لعزيز فايد. بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.