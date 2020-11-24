وزير المالية: إعداد مشروع قانون ينظم الشراكة بين القطاع العمومي والخاص

كشف وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمن، أن الدولة ستستمر بتسيير تداعيات الأزمة الصحية والمتمثلة في كورونا.

وأضاف وزير المالية خلال رده على تساؤلات النواب بمجلس الأمة، أن الدولة ستحافظ على القدرة الشرائية، رغم الوضع الاقتصادي الصعب.

وكشف الوزير، أن عجز الميزانية يفسر مستوى نفقات التسيير والتي يصعب تقليصها، ولذلك تم الإبقاء على التحويلات الاجتماعية.

وأضاف بن عبد الرحمن، أن الدولة تهدف إلى تقليص فاتورة الإستيراد، والإعتماد على السوق المالية لتمويل المشاريع

وأوضح أيضا، أن الحفاظ على مستوى نفقات التجهيز، يحقق النمو الإقتصادي ويحافظ على مناصب الشغل.

تحسين إيرادات الميزانية

وكشف الوزير في سياق متصل، أنه يجري حاليا إعداد مشروع قانون ينظم الشراكة بين القطاع العمومي والخاص على مستوى وزارة المالية لتحسين الإقتصاد.