وزير المالية: ارتفاع مؤشرات الدفع الالكتروني في الجزائر

كشف وزير المالية، لعزيز فايد، اليوم الثلاثاء، أن مؤشرات الدفع الالكتروني عرفت تحسنا في الجزائر. مشيرا إلى أن الأرقام الأخيرة عكست هذا الارتفاع.

كما أوضح وزير المالية، في نفس السياق، أن عدد معاملات الدفع عبر الانترنت بلغت خلال الثلاثي الأول لهذا العام حوالي 2.7 مليون معاملة.

في حين، قال فايد على هامش توقيع اتفاقية دفع فاتورة الماء الكترونيا، إن عدد فتح الحسابات البنكية في الجزائر إلى أكثر من 20 مليون حساب. وهذا على مستوى البنوك سنة 2022. مع وجود أكثر من 14 مليون بطاقة بنكية بين البنوك وبريد الجزائر.

كما تم تسجيل ارتفاع عمليات الدفع عبر أجهزة الكترونية من 65 ألف عملية دفع سنة 2016، إلى أكثر من 2 مليون سنة 2022.

وشهدت عمليات الدفع عبر الانترنت ارتفاعا أيضا من 7 آلاف و300 عملية سنة 2016 إلى 9 ملايين عملية سنة 2022. مع وجود أكثر 340 تاجر الكتروني عبر الانترنت منخرط في نظام الدفع الالكتروني.

وسيتمكن المواطن، رسميا، بداية من اليوم، من تسديد تكاليف فواتير الماء عبر الانترنت، وهذا باستعمال البطاقات البنكية “CIB” دون التنقل. كما تتم العملية عن طريق الولوج إلى موقع الجزائرية للمياه.

في حين، تم اليوم الثلاثاء، توقيع الاتفاقية بين وزير المالية لعزيز فايد ووزير الري طه دربال. وكانت قد أعلنت الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، عن اتفاق شراكة مع الجزائرية للمياه للسماح للمواطنين بتسديد فواتير الماء عن طريق الانترنيت.

وحسب بيان ” ABEF”، فإن هذه الاتفاقية التي ستوقع، غدا الثلاثاء، ستتيح للمواطنين حاملي البطاقة البنكية والذهبية دفع فاتورة المياه عن طريق الانترنيت دون التنقل للوكالة.

وأضاف ذات البيان، بأن هذه الخدمة ستسمح بتسديد الفواتير، بطريق سهلة وآمنة طيلة ايام الأسبوع وفي اي وقت.

وذلك عبر المنصة الالكترونية للجزائرية للمياه ابتداء من موقع الانترنيت الخاصة بهذه الخدمة www.ade.dz .