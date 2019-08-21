وزير المالية الأسبق بابا عمي أمام قاضي التحقيق بتيبازة بشبهة الفساد

مثل وزير المالية الأسبق، حاجي بابا عمي، اليوم الأربعاء، أمام قاضي التحقيق بمحكمة تيبازة، في إطار التحقيقات حول قضايا فساد.

وحسب مصادر مطلعة تحدثت لـ”النهار أونلاين”، فإن الوزير الأسبق قضى حوالي ساعة كاملة داخل مكتب قاضي التحقيق بالغرفة الأولى.

وأفادت المصادر أن القضية التي جرى بسببها استدعاء الوزير الأسبق بابا عمي، تتعلق بنهب العقار، وتحويله عن طابعه الفلاحي.

وكانت الجهات المختصة في تيبازة قد فتحت منذ أسابيع هذا الملف، لتقود التحريات إلى الاشتباه بتورط مدير أملاك الدولة السابق علي بوعمريران، قبل أن يتقرر إيداعه الحبس المؤقت.

وتتبع مصالح ومديريات أملاك الدولة لسلطة وزارة المالية وتخضع لوصايتها.

وقالت مصادر مطلعة على سير التحقيقات، إن الشبهات تحوم حول تورط الوزير الأسبق بابا عمي في تجاوزات، تمثلت في تحويل أراض ضمن أملاك الدولة عن طابعها الفلاحي.

ومن المتوقع أن يحيل قاضي التحقيق في وقت لاحق ملف الوزير الأسبق للنائب العام لدى مجلس قضاء تيبازة للفصل فيه، وربما إحالته للمحكمة العليا، بموجب نظام امتياز التقاضي.

وفي حال تقررت متابعة الوزير بابا عمي، فإن تهمتين ستلاحقانه، وهما إساءة استعمال السلطة واستغلال الوظيفة.