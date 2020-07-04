وزير المالية: الأوراق المالية الجديدة تربط الجزائر وشعبها مع الثورة والتاريخ

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وزير المالية: الأوراق المالية الجديدة تربط الجزائر وشعبها مع الثورة والتاريخ
بقلم عبد الرحمن سالمي

قال وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن  أنه قد تم إصدار ورقة نقدية جديدة من ألفي دينار تحمل صور الأبطال الستة الذين هندسوا للثورة الجزائرية، كما تحمل الورقة في  الجهة الثانيةصورة لقبر إمدغاسن و فوقارة بني فوغيل بأدرار.

وأكد وزير المالية أن هذه القطع النقدية جاءت لتربط الجزائر وشعبها مع الثورة المجيدة والأصول الجزائرية التي تضرب في عمق التاريخ.

وأما بخصوص قطعة 200 دينار فقد قال وزير المالية انها تحمل صورة لأول شهيد للمقصلة إبان  الفترة الاستعمارية وهو الشهيد أحمد زبانة.

وفي الأخير وجه وزير المالية تحية لعمال دار النقود ببنك الجزائر على المجهودات التي يقومون بها من أجل القيام بهذه الأعمال


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