وزير المالية: الإبقاء على الدعم الإجتماعي.. وسنحرص على الشفافية في صرف المال العام

كشف وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن، أن الحكومة تحرص على تطبيق برنامج رئيس الجمهورية من خلال الإبقاء على الدعم الاجتماعي الذي يحمي الطبقات الهشة.

وكشف وزير المالية خلال عرضه مشروع قانون المالية 2021 بمجلس الأمة، أن الحكومة عازمة على تجاوز هذه المرحلة الحساسة.

وشدد بن عبد الرحمن، أن الحكومة ستحرص على الشفافية في صرف المال العام.

للإشارة فقد صوت أعضاء مجلس الأمة بالأغلبية المطلقة على مشروع قانون المالية لسنة 2021.

حيث بلغ عدد المصوتون بـ “نعم” 120، والمصوتون بـ “لا” 0، والممتنعون صوت واحد.