وزير المالية: الإنتهاء من تحضير قانون جديد للسوق المالي

كشف وزير المالية لعزيز فايد، أنه تم الانتهاء من تحضير قانون جديد للسوق المالي.

وقال وزير المالية، خلال كلمة له بمناسبة إدراج المؤسسة الناشئة مستشير في بورصة الجزائر. إنّ المؤسسات الناشئة تلعب دورا محوريا في تطوير الاقتصاد الجزائري. مشيراً إلى أن إدراج هذه المؤسسة الناشئة خطوة نحو دعم سوق الأوراق المالية. مؤكّدا أن البورصة دعامة مالية لتمويل المؤسسات الناشئة والصغيرة و المتوسطة.

من جهته قال المدير العام لبورصة الجزائر يزيد موهوب، إنه تم إدراج أول مؤسسة ناشئة في بورصة الجزائر. كما تم إدراج القرض الشعبي الوطني في البورصة رفع قيمتها السوقية إلى 521 مليار دينار.