وزير المالية: التحصيلات الضريبية لا تزال بطيئة والإصلاحات ستطور القطاع

قال وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الخميس، إن “مديرية الضرائب تشهد مرحلة تطوير من خلال الإصلاحات التي باشرتها بخصوص التحصيل الضريبي”.

وكشف وزير المالية، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، أنه “تم تسجيل تباطؤ في التحصيل الضريبي”.

وقال وزير المالية أن ” وزارة المالية تعكف لتطهير الديون الجبائية، من ثم إعداد بطاقية وطنية”.

وأشار بن عبد الرحمان أن “مديرية الضرائب تشهد مرحلة تطوير ومرحلة اصلاحات، وذلك من أجل التحصيل الضريبي الجيد، وتقديم خدمات أحسن”.

مشيرا في السياق ذلك أنه ذلك يتم “من خلال إعاده المنظومة القانونية وكذا عصرنة ورقمنة القطاع”.

وبخصوص تسوية الوضعية الأراضي قال الوزير أنه “هدف استراتيجي يبنى على أسس قانونية سليمة”.

واكد الوزير أن “مسح الأراضي الحضرية يعرف نوع من التأخر لذا يجب النتسيق بين المصالح المكلفة بذلك”.

وأكد وزير المالية أن الوزارة “تعمل على عصرنة المحافظات العقارية وهذا لتسهيل عملية مسح الأراضي”.