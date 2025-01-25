وزير المالية : الجمارك الجزائرية ركيزة أساسية لحماية الاقتصاد الوطني

أكد وزير المالية، لعزيز فايد، في كلمته التي ألقاها بمناسبة اليوم العالمي للجمارك، على الدور المحوري الذي تلعبه الجمارك الجزائرية في حماية الاقتصاد الوطني ودعم التنمية الاقتصادية، مشيداً بجهود هذا الجهاز العريق الذي حقق نتائج مثمرة في مكافحة الغش والتهريب.

وأشار الوزير إلى أن الجمارك ليست مجرد جهاز رقابي، بل شريك استراتيجي في مسيرة الإصلاحات الاقتصادية التي انطلقت بصدور قانون المالية، مما يعكس رؤية متفوقة واستعداداً لمواكبة المتغيرات العالمية. وأضاف أن هذه الإصلاحات تهدف إلى تعزيز قدرات الوحدات الجمركية المكملة لنظام المعلومات وتطوير الأداء بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني بشكل فعّال.

وأوضح فايد أن الوزارة، بالتعاون مع الجمارك، تعمل على تعزيز الشفافية، تحسين كفاءة الأداء، وتبني سياسات رقمية متقدمة تواكب العصر، مما يضمن تحقيق التكامل بين الوحدات الجمركية المختلفة. وشدد على أن مكافحة الغش والتهريب ليست مجرد مهمة اعتيادية، بل هي مسؤولية استراتيجية تعكس رؤية بعيدة المدى لضمان استقرار ونمو الاقتصاد الوطني.

وفي ختام كلمته، دعا الوزير كافة الأطراف المعنية إلى تعزيز التعاون والتكامل لتحقيق مزيد من النجاحات المستقبلية، مشيراً إلى أن اليوم العالمي للجمارك يعد فرصة لتذكير الجميع بأهمية تضافر الجهود والعمل المشترك لمواجهة التحديات وتعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية للبلاد.