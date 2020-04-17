عاجل

وزير المالية السعودي: نواجه الأزمة العالمية الحالية من مركز قوة

أخبار العالم
  • -
  • 0
وزير المالية السعودي: نواجه الأزمة العالمية الحالية من مركز قوة
بقلم فوزية.م

قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، اليوم الجمعة، “أن المملكة تواجه الأزمة العالمية الحالية من مركز قوة نظرًا لقوة مركزها المالي واحتياطاتها الضخمة مع ديون حكومية منخفضة نسبيا”.

وأضاف الجدعان، نقلا عن وكالة الأنباء السعودية، “الحكومة السعودية تستهدف تنفيذ الإجراءات الاحترازية الكفيلة بحماية صحة المواطنين والمقيمين”.

مشيرا أن السعودية تهدف ايضا الى “ضمان توفير الموارد اللازمة لأنظمة الرعاية الصحية، مع تقديم الدعمين المالي والاقتصادي للفئات الأكثر تضرراً من تداعيات مواجهة تلك الجائحة”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=806882

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com