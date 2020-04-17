وزير المالية السعودي: نواجه الأزمة العالمية الحالية من مركز قوة

قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، اليوم الجمعة، “أن المملكة تواجه الأزمة العالمية الحالية من مركز قوة نظرًا لقوة مركزها المالي واحتياطاتها الضخمة مع ديون حكومية منخفضة نسبيا”.

وأضاف الجدعان، نقلا عن وكالة الأنباء السعودية، “الحكومة السعودية تستهدف تنفيذ الإجراءات الاحترازية الكفيلة بحماية صحة المواطنين والمقيمين”.

مشيرا أن السعودية تهدف ايضا الى “ضمان توفير الموارد اللازمة لأنظمة الرعاية الصحية، مع تقديم الدعمين المالي والاقتصادي للفئات الأكثر تضرراً من تداعيات مواجهة تلك الجائحة”.