وزير المالية: الشباك الموحّد للدفتر العقاري سيدخل حيز الخدمة الأيام المقبلة

كشف وزير المالية ، أيمن بن عبد الرحمن، أن الشباك الموحّد للدفتر العقاري، سيدخل حيز الخدمة خلال الأيام المقبلة.

وأوضح الوزير أن الشباك الموحد للدفتر العقاري سيسمح باستخراج هذه الوثيقة في ظرف لا يتجاوز شهر.

وأضاف الوزير خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، أنه سيتم إعتماد تنظيم جديد في الأيام المقبلة لاستخراج الدفتر العقاري.

وأفاد بأنه تم توجيه تعليمات صارمة بضرورة منح الدفتر العقاري في فترة لا تتجاوز شهر إبتداء من تاريخ وضع الملف لدى المحافظة العقارية.

ويندرج هذا التنظيم الجديد في إطار الاجراءات التي من شأنها اعادة النظر في الهياكل المكلفة بتسيير املاك الدولة ومسح الاراضي.

وأشار الوزير، إلى أن ذلك سيتم من خلال توحيد الوكالة الوطنية لمسح الأراضي ومديرية الحفظ العقاري وإنشاء مديرية عامة موحدة.