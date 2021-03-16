وزير المالية.. الصيرفة الإسلامية بالبنوك الخاصة كان ينقصها التمكين القانوني والتنظيمي

قال وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، أن القطاع شجع البنوك العمومية والخاصة على التمويل الإسلامي “الصيرفة الإسلامية”، والشمول المالي.

وأوضح وزير المالية فيما يخص الشمول المالي، أن مصالحه عملت على تحسينه،بتشجيع البنوك المالية على تكثيف الجهود لتحسين الخدمات للساكنة.

وأشار الوزير إلى أن البنوك الخاصة كانت تستعمل الصيرفة الإسلامية، لكن “كان ينقصها التأطير من حيث التمكين القانوني والتنظيمي”.

وأفاد بن عبد الرحمان، أن التوجهات في هذا المجال ارتكزت على عدة محاور أساسية .

وتتعلق، بتحسين جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين مع إضفاء السرعة اللازمة في التكفل بالمعاملات البنكية، وتنويع المنتجات البنكية، لاسيما الادخار والاقتراض.

إضافة إلى تطوير الخدمات المصرفية عبر الانترنيت، وتوسيع شبكة الوكالات البنكية والموزعات والشبابيك الآلية GAB أو DAB.

ومن التوجهات ذكر الوزير أيضا، نشر آليات الدفع الجوارية، TPE لتغطية جميع طلبات التجار.

وتعميم استعمال بطاقة CIB لتسهيل الوصول لخدمات الرقمنة، مع ضمان تخفيض مدة إصدارها، إضافة إلى الإتمام والاستغلال الأمثل لنظم المعلومات.

واضاف وزير المالية، في كلمته، تطوير خدمات ومنتجات الصيرفة الاسلامية .