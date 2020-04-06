وزير المالية الفرنسي: البلاد ستشهد أسوأ تراجع إقتصادي منذ الحرب العالمية الثانية

كشف وزير المالية الفرنسي أن البلاد ستشهد هذا العام أسوأ تراجع إقتصادي لها منذ الحرب العالمية الثانية.

وقال وزير مالية فرنسا، برونو لومبر، يوم الإثنين خلال جلسة عن بعد نقلتها وكالة “رويترز”، أن “فرنسا ستشهد على الأرجح أسوأ تراجع اقتصادي لها منذ الحرب العالمية الثانية”.

وأشار في السياق ذاته أن “التراجع سيفوق بكثير الانكماش بنسبة 2.2 بالمئة الذي شهدته عام 2009 بعد الأزمة المالية العالمية”.

وأضاف لومبر قائلا “لعلنا تجاوزنا معدل -2.2 بالمئة المسجل في 2009. يوضح ذلك حجم الصدمة الاقتصادية التي نواجهها”.