وزير المالية: القضاء على مشكل السيولة المالية في ديسمبر المقبل

كشف وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، أنه سيتم بحلول شهر ديسمبر المقبل القضاء نهائيا على مشكل السيولة المالية على مستوى مراكز بريد الجزائر والبنوك.

جاء هذا خلال تصريح للصحافة عقب المصادقة على نص قانون المالية لسنة 2021 من طرف أعضاء مجلس الأمة.

وقال الوزير، أن مشكل السيولة النقدية سيجد طريقه إلى الحل النهائي والتام في أوائل شهر ديسمبر المقبل.

وذكر في ذات السياق، أنه تم القيام بأولى الخطوات للقضاء على هذا المشكل من خلال السماح للمواطنين الحاملين للبطاقات البريدية بسحب مبلغ قدره 50 الف دينار، مضيفا أن هذه الخطوة ستتبع بخطوات عملية أخرى لم يذكر تفاصيلها.