اشترط توقيع اتفاقية مع الخزينة العمومية، وزير المالية:

“انتهى عهد التمويل بلا حسيب أو رقيب.. والقروض للشركات العمومية بشروط مستقبلا”

دفتر شروط جديد لتمويل للشركات العمومية سيطبّق قريبا

ستفرج الحكومة، في المستقبل القريب، عن دفتر شروط جديد خاص بالنسيج الصناعي، يجبر المؤسسات العمومية على إبرام اتفاقيات مع الخزينة العمومية مقابل تمكينها من الاستفادة من قروض.

وقال وزير المالية، أيمن عبد الرحمن، إن عهد إنقاذ المؤسسات العمومية من الإفلاس ومنحها قروضا مالية من دون حسيب ولا رقيب، قد انتهى، وأن دائرته الوزارية ستفرج، خلال الأيام القليلة القادمة، عن دفتر شروط يجبر مسؤول المؤسسة العمومية على التوقيع على اتفاقية مع الخزينة العمومية حتى يستفيد من قرض مالي يخضع لتقييم مستمر من طرف الوصاية في الشق المتعلق في كيفية صرفه واستغلاله، عكس ما كان عليه الوضع سابقا، في إشارة له إلى الألف مليار دينار التي سلمت منذ عشر سنوات للمؤسسات العمومية من دون متابعة أو مراقبة لم تسفر عن نتائج إيجابية.

وأكد الوزير على هامش مراسم أشغال اللقاء الذي خصصه للإعلان عن إطلاق البوابة الرسمية لقطاع المالية بمقر الوزارة، بأن الأهداف المتوخاة من وراء التعامل مع النسيج الصناعي الجزائري بدفتر شروط، مثلما تتعامل به باقي دول العالم، هو العمل على تحسين المنتوج المحلي وتوجيهه نحو التصدير.

إلى ذلك، أوضح الوزير، أيمن عبد الرحمن، بأن إطلاق البوابة الرسمية للوزارة سيسهل من عملية التواصل مع المتعاملين الاقتصاديين والمواطنيين، على حد سواء، كون المشروع هذا، سيعرف بأهم المشاريع الخاصة بالقطاع من خلال تكريس مبدأ الشفافية وتقديم خدمة إلكترونية من دون بيروقراطية.

وأشار الوزير إلى أن الرد على انشغالات المواطنين سيكون في أجل أقصاه ثلاثة أيام، سواء كانوا داخل الوطن أو خارجه.