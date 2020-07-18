وزير المالية: بنكان عموميان يطرحان منتجات مالية إسلامية الشهر المقبل

كشف وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم السبت، أن بنكان عموميان يعتزمان طرح منتجات مالية إسلامية في غضون الشهر المقبل.

وأورد الوزير، في تصريح على هامش اجتماع الوزير الأول مع الشركاء لاجتماعيين والاقتصاديين لإنشاء لجنة الحماية المكلفة بتقييم تداعيات وباء كورونا على الاقتصاد الوطني، نقلته وكالة الأنباء، أن “المالية الإسلامية أصبحت حقيقة منذ صدور نظام بنك الجزائر المحدد للعمليات المتعلقة بها ولقواعد ممارستها”.

وأضاف الوزير، إن بنكين عموميين سيقومان من هنا وإلى غاية الشهر المقبل بتوفير منتجات مالية إسلامية موافقة للشروط المنصوص عليها.

وأكد بن عبد الرحمان، أنه يعول على المالية الإسلامية لاستقطاب السيولة المالية المكتنزة أو تلك المتداولة في السوق الموازية.

بالإضافة إلى مساهمة المالية الإسلامية، في تخفيف الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا في الجزائر من خلال تقديم قروض بدون فوائد لصالح المتعاملين.

وحث الوزير على إنشاء بنوك خاصة برأسمال جزائري من أجل المساهمة في استقطاب أموال الاقتصاد الموازي.

وأورد بن عبد الرحمان: “لم نر بنوكا وطنية خاصة منذ أكثر من 15 سنة، نشجع على إنشاء بنوك خاصة برأسمال جزائري والتي ستحظى بكل التسهيلات من طرف الحكومة”.

ومن جهة أخرى، عبر الوزير، عن تفاؤله بخصوص انتعاش المؤشرات الاقتصادية المالية للبلاد خلال السداسي الثاني للعام الجاري 2020.