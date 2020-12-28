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وزير المالية..تخصيص ميزانية لاقتناء لقاح كورونا واحتياطي الصرف “معتبر”

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وزير المالية..تخصيص ميزانية لاقتناء لقاح كورونا واحتياطي الصرف “معتبر” لقاح
بقلم أسماء.ع

قال وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الاثنين، أن قطاعه خصص ميزانية لاستيراد لقاح فيروس “كورونا” كوفيد19.

وأوضح وزير المالية، أن الدولة لن تدخر الأموال من أجل صحة المواطن قائلا “لا شيء يغلى على أرواح الجزائريين”.

للإشارة، كان وزير الصحة قد كشف فيما سبق أن لقاح كورونا سيكون متوفرا في جانفي 2021.

وأكد الوزير أن احتياطي الصرف معتبر عكس ما تروج له بعض التقارير.

وأشار أيمن بن عبد الرحمان، إلى أن قطاعه سيحافظ على هذا الاحتياط من خلال التدابير الجديدة المقررة كتقليص فاتورة الاستيراد.


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