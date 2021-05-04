وزير المالية: تعميم تسويق منتجات التمويل الإسلامي قبل نهاية سنة 2022

كشف وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن، أن بنك الفلاحة والتنمية الريفية سيطلق باقة متكونة من 14 منتجا يتوافق مع الشريعة الإسلامية.

وجاء تصريح الوزير خلال إشرافه على إطلاق منتجات التمويل الإسلامي لبنك الفلاحة والتنمية الريفية.

وأضاف الوزير، أنه من بين المنتجات، 6 مخصصة للحسابات الجارية وحسابات الإدخار و8 منتجات مخصصة لتمويل مشاريع الاستثمار.

وأوضح الوزير، أنه يمكن أن تساعد منتجات التمويل الإسلامي في جذب السيولة المخزنة والمكدسة او المتداولة في السوق الموازية من خلال زيادة الشمول المالي وتحسين الخدمات المقدمة.

كما سيعمل البنك على تغطية 58 ولاية قبل نهاية شهر سبتمبر 2021، وتعميم تسويق منتجات التمويل الإسلامي عبر كافة وكالات البنك قبل سنة 2022.

وجدّد بن عبد الرحمن إلتزام الوزارة بدعم البنوك لإطلاق المنتجات وتجاوز الصعوبات وإنجاح الصيرفة الاسلامية.