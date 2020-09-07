وزير المالية: حركة السيولة ستعود إلى نصابها أكتوبر المقبل

قال وزير المالية، ايمن بن عبد الرحمان، اليوم الاثنين، أن “نقص السيولة راجع الى نقص الحركة الإقتصادية بسبب تفشي فيروس كورونا”.

وأكد وزير المالية ان “الامور ستعود إلى نصابها مع شهر اكتوبر كأقصى تقدير “.

كما دعا وزير المالية المواطنين إلى تبني التعاملات الإلكترونية.

من جهة أخرى أعلن وزير المالية عن القيام بإصلاحات عميقة في المنظومة الجبائية، وذلك خلال الورشات المتعلقة بالإصلاح الضريبي.

واكد وزير المالية ان “المنظومة الجبائية الحالية تشكل عائقاً لعملية التحصيل”.

كما أشار وزير المالية ايضا أن قانون المالية لسنة 2021 تضمن اصلاحات جبائية من اربزها توسيع الوعاء الضريبي ليشمل فئات تم تجاهلهم سابقا.

وكذا تخفيف الأعباء الجبائية نتائج الإصلاحات يمكن أن تكون ملموسة مع نهاية السداسي الأول من 2021.