وزير المالية: دراسة لإنشاء فروع بنكية جزائرية في الخارج بإشراك الخواص

كشف وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن، أن وزارة المالية تعمل على إنجاز دراسة لإنشاء فروع بنكية جزائرية في الخارج وذلك بإشراك المتعاملين من القطاع الخاص.

وقال بن عبد الرحمان في تصريحات صحفية على هامش أشغال اليوم الثاني من الندوة الوطنية حول مخطط الإنعاش الإقتصادي والإجتماعي قائلا: ” أننا نقوم بدراسة معمقة حول إنشاء فروع بنكية في الخارج قريبا، وسنقوم بهذا بإشراك المتعاملين الخواص”.

وبخصوص إنشاء بنوك جديدة في الجزائر، أكد الوزير، أن الباب مفتوح لكل من يرغب في الاستثمار في هذا المجال، مضيفا بأن كل الأطر القانونية الضرورية متوفرة حاليا.

وأضاف الوزير، “ننتظر من الرأسمال الوطني الشجاعة لولوج هذا المجال، مضيفا أن هناك عدة إمتيازات يمكن أن تمنح لمن يرغب في النشاط في الميدان المصرفي، وذلك للمساهمة في التنمية والإبتعاد عن الصورة النمطية التي عممت حول البنوك الخاصة بداية الألفية.

وفي رده على سؤال حول محادثات وزارة المالية مع سوناطراك، اكد الوزير بن عبد الرحمان، أنه يجري العمل على إزالة كل العوائق التي تقف في مجال تمويل إستثمارات هذه الشركة لاسيما في مجال الاستكشاف والبحث عن المحروقات واستغلالها.