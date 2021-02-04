وزير المالية: دراسة ملفات القروض يجب أن لا يتجاوز 30 يوما.. وبعض البنوك تحولت إلى شبابيك

قال وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن، أنه يجب الإسراع في دراسة ملفات القروض البنكية على مستوى مختلف البنوك، وتحديد الأجال بـ30 يوما على أقصى تقدير.

كما اعترف وزير المالية أن بعض الوكالات البنكية تحولت إلى مجرد شبابيك، واستقبال الزبائن فيها غير لائق ويجب إعادة النظر في استقبال الزبائن.

وشدد الوزير أيضا على إعادة النظر في منظومة البنكية خاصة من ناحية القروض مشيرا إلى الاسراع في وتيرة دراسة ملفات القروض في مدة لا تتجاوز 30 يوما.

وفي ذات السياق، كشف أيمن بن عبد الرحمن عن افتتاح حوالي أربعين وكالة بنكية جديدة منها 17عمومية.

ليصل عددها إلى 1690 وطنيا.

ودعا بن عبد الرحمن في الأخير إلى تشجيع البنوك على تقديم خدمات أكثر للمواطنين، كاشفا في الوقت ذاته عن شروع البنوك في التحضير لبرنامج إسلامي في عديد من التخصصات منها الاستثمار.