وزير المالية: رصد 120 مليار دينار لتغطية تعويضات أسعار الزيت الغذائي المكرر والسكر الأبيض

قال وزير المالية لعزيز فايد إن الوزارة قامت بتسجيل الاعتمادات المالية الواسعة للعديد من القطاعات بغرض الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن.

وقال الوزير في الكلمة التي ألقاها أثناء عملية تنصيب خلية الرصد والإنذار المبكر، إنه في ما يخص قطاع التجارة، تم رصد اعتمادات مالية بعنوان ميزاينة البرامج 2024 قدرت بـ 120 مليار دينار جزائري موجهة لتغطية تعويضات أسعار الزيت الغذائي المكرر والسكر الأبيض، بالإضافة إلى تخصيص مبلغ مليار ونصف دينار للتكفل بتكاليف نقل البضائع نحو الجنوب.

وفي ما يتعلق بقطاع الفلاحة تم دعم شعبة الحبوب، ويشمل ذلك الدعم الموجه للفلاحين والمربين، حيث يعمل الديوان الجزائري المهني للحبوب، عن طريق شبكة التعاونية، من أجل تشجيع الفلاحين على رفع الإنتاج.

وفي ما يخص الدعم الموجه للمستهلكين من أجل ضمان استقرار الخبز، تم دعم سعر السميد، حيث يصل سعر الخبز 250 غ بـ 7.5 دينارا للواحدة، وخبز 500 غ بـ 15 دينارا،أما السميد فيصل سعره الى 900 دينار للكيس من وزن 25 كلغ.