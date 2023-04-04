وزير المالية: رفع التجميد على هذه المشاريع

كشف وزير المالية، لعزيز فايد، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم رفع التجميد على المشاريع التي لها الأولوية.

كما أشار وزير المالية، إلى أنه تم رفع التجميد عن 550 مشروع بقيمة أزيد من 376 مليار دينار. ومنها المشاريع التي جمدت وقت التقشف.

سنستكمل برامج الإصلاحات التي باشرت بها الوزارة

أكد وزير المالية الجديد، لعزيز فايد، خلال استلامه مهامه على رأس وزارة المالية، على حرصه التام العمل بجدية ومثابرة من أجل متابعة واستكمال برامج الاصلاحات التي باشرت بها الوزارة.

هذا وجرت صباح اليوم السبت، مراسم تسلم وتسليم المهام بين الوزير السابق ابراهيم جمال كسالي، والوزير الجديد لعزيز فايد.

وشكر الوزير الجديد، في كلمة له بهذه المناسبة، رئيس الجمهورية على الثقة التي وضعها في شخصه.

مؤكدا أنه سيبذل قصارى جهده ويعمل بتفاني على تحقيق الأهداف المسطرة الرامية إلى تطوير وعصرنة المالية العمومية. من أجل دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف الوزير الجديد، أنه يدرك التحديات التي تواجه البلاد والاقتصاد الوطني. ومصمم على التصدي لهذه التحديات بالتعاون مع إطارات وزارة المالية. ومواصلة العمل على التطبيق الفعال لبرنامح الحكومة.

كما شكر لعزيز فايد، إبراهيم جمال كسالي على كل ما قدمه للقطاع والجهود الذي بذلها متمنيا له التوفيق.

وشدد الوزير الجديد في الأخير، على حرصه التام للتعاون والتنسيق مع جميع القطاعات. والعمل بجدية ومثابرة لمتابعة برامج الاصلاحات الهيكيلية التي باشرت فيها الوزارة على غرار الاصلاح الميزانياتي الجبائي والمالي.