وزير المالية: رقمنة الإدارة الجبائية ستساهم في اتخاذ القرار وتحسين مردودية الأعوان

قال وزير المالية لعزيز فايد، أن الجهات المسيرة يجب تحسين أداء تسييرها من خلال تسخير الأدوات وتطوير أنظمة الإستغلال العقلاني للموارد المتاحة مما يمكنها تحديد الأهداف الجبائية والميزانياتية.

وأضاف وزير المالية خلال كلمة له بمناسبة إنطلاق أشغال الندوة السنوية للإطارات المسيرة للإدارة الجبائية، أنه يجب المساهمة في المحافظة على الصورة والسمعة لقطاعنا الوزاري. من خلال إرساء صورة حسن السلوك والمواقف المثلى التي يجب مراعاتها من قبل مسؤولي الوزارة.

وأشار وزير المالية، إلى أن القانون يهدف إلى ضمان أكثر فعالية ونجاعة وفق للمعايير الدولية تعتمد على تحقيق الاهداف. وفق منهجية جديدة للتسيير تستند لحسن الاداء لبلوغ الاهداف. كما تلتزم هيئات وزارة المالية بالإعتماد على عقد الأهداف والنجاعة على نطاق متعدد السنوات لمراقبة أداء الهيئات.

وأزوضح وزير المالية في ذات السياق، أن سنة 2023 تعتبر خطوة لإنطلاق الإدارة الجبائية للعمل بالنظام لتسيير مصالحها. وتقييم نشاط مصالح العملياتية من حيث تحسين الأداء وبلوغ الأهداف المسطرة. بالإضافة كذلك إلى الإنخراط في الثقافة التسييرية فضلا عن التحكم في التقنيات الجبائية ستحسن مناخ العمل في المصالح. والرفع من من روح التنافسية بينها مما ينعكس إيجابا على مردودية الأداء.

وبالنسبة للقاء المنعقد اليوم، أكد وزير المالية أنه يشكل فرصة سانحة للمدراء لرقمنة الإدارة الجبائية التي تساهم في اتخاذ القرار ومردودية الأعوان. وفرصة لخلق فضاءات للتشاور وتبادل وجهات النظر والخروج بالتوصيات. حيث سيتم نشر مجلة كل 6 أشهر وتعتبر فضاء تسمح لكل الإطارات بالتعبير على افكارها وتحاليل مهنتهم.

من جهته دعا الوزير إلى ضرورة العمل بجد لإيجاد السبل والوسائل الكفيلة لتنفيذ مخرجات الندوة. مؤكدا على أهمية اللقاء لفتح مجال التواصل لمرافقتكم في تنفيذ المسعى.