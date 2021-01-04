وزير المالية: رقمنة 24 مركزا ضريبيا بصفة شاملة

بشر وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، المواطنين، بإن رقمنة إدارة الضرائب تسير على المنحى الذي سطرته الوزارة.

وكشف الوزير، خلال حلوله على فوروم الإذاعة، إنه قد تم رقمنة بعض المراكز الضريبية الكبرى بصفة شاملة.

ومن بين المراكز المرقمنة بصفة شاملة، مركز الجزائر الوسطى وهو أكبر مركز على المستوى الوطني، ومراكز البويرة ومستغانم.

وفي المجموع، أورد الوزير إنه قد تم رقمنة 24 مركز للضرائب و3 مراكز جوارية، ومديرية كبريات المؤسسات بصفة شاملة.

وأضاف بن عبد الرحمان، إنه يمكن لكل المتعاملين إن يستعملوا بوابة جبايتك لاستخراج الوثائق المطلوبة، حتى فيما يخص الرقم الجبائي.

وأوضح الوزير، إن نظام جبايتك يسمح للمتعاملين باجراء معاملاتهم بصفة مؤمنة ورقمية دون التوجه لإدارة الضرائب.

مشيرا إلى إن هناك نقص في التواصل، وقامت الوزارة بإصلاح النقص عن طريق البوابة الجديدة للوزارة.

وكشف في ذات السياق، إن النتائح المترتبة عن البوابة مشجعة، حيث تم استقبال عشرات التساؤلات من قبل المتعاملين وحتى المواطنين خارج الوطن.

وأشار الوزير، إلى إن الاجابة على هذه التساؤلات تتم في ظرف 3 أيام.

وفي ذات السياق، أكد بن عبد الرحمان، إن الوزارة في المراحل الأخيرة لعملية رقمنة قطاع الجمارك قائلا: “نتطلع الى انهاء الرقمنة في الأسابيع المقبلة”.

مشيرا إلى إن هناك مشروع مع كوريا الجنوبية في ذات الخصوص.