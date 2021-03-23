وزير المالية: سيتم سد مشكل السيولة

الوطني
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وزير المالية: سيتم سد مشكل السيولة
بقلم أسماء.ع

أكد وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن، على وضع جميع الآليات للحد من ظاهرة السيولة، وتلبية الاحتياجات حسب كل حالة.

وأوضح، وزير المالية، أن لجنة المراقبة التي تضم جميع أصحاب المصلحة، ستعمل على مسايرة الوضع والقضاء على ظاهرة السيولة.

وقال أيمن بن عبد الرحمان، في تصريح للإذاعة، أن اللجنة تعمل 16 ساعة في اليوم، وأحيانا حتى 24 ساعة في فترات الذروة.

وأضاف المسؤول ذاته، أن اللجنة المعنية تعمل للرد على الطلبات المختلفة من مكاتب البريد.

وأشار الوزير، لوجود فترة تؤثر قليلاً على توزيع السيولة في الوقت المحدد، قائلا أن اللجنة تتولى مسؤولية مكتب البريد معين.


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