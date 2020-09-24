وزير المالية: شهر واحد للتكفل بالسلع المحجوزة بالمطار الدولي

أكد وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، على أهمية تعزيز تواجد المورد البشري الجمركي عبر المطارات للتمكن من تغطية حركة تنقل المسافرين بانسيابية.

و قال الوزير في زيارة ميدانية له إلى مطار هواري بومدين الدولي أمس الأربعاء، أن سلك الجمارك يعد مرآة البلد.

ولا بد أن يحرص على صيانة الإقتصاد الوطني في إطار مهمته النبيلة إلى جانب مرافقة المواطنين المسافرين والمتعاملين الإقتصاديين.

وكان الوزير مرفوقا بالرئيس المدير العام لشركة تسيير الخدمات والمنشآت المطارية، الطاهر علاش، والمدير العام للجمارك نور الدين خالدي.

وأمر الوزير بتوفير كل الإمكانيات اللازمة لمصالح الجمارك لتمكينها من حماية الإقتصاد الوطني.

وكذا مرافقة المواطنين والمتعاملين في القيام بالمعاملات الجمركية، وتسهيل الإجراءات على المسافرين.

و أشار الوزير، إلى أن الكميات المعتبرة للسلع المحجوزة سنتي 2019 و2020 تبرز حجم الجهود المبذولة من طرف مصالح الجمارك.

خاصة في مجال مكافحة التهريب إلى جانب مجهوداتهم في مرافقة عمليات إجلاء أكثر من 17 ألف جزائري عالق في الخارج.

و تطرق بن عبد الرحمان بالتفصيل للإجراءات المتخذة للتكفل بالسلع المحجوزة الموضوعة على مستوى مساحات التخزين بالمطار.

وأعطى الوزير لذات المصالح مهلة شهر واحد للتكفل برفع هذه السلع من أرضية المطار.

سواء من خلال القيام بالإجراءات اللازمة لإتلافها أو عرضها للبيع في إطار المزاد العلني، حفاظا على شفافية العملية.

وتابع قائلا:”الآجال النظامية المحددة لابد من إحترامها، ويتوجب إيجاد حل للسلع والتجهيزات المحجوزة الموجودة على مستوى المطار خلال شهر واحد اعتبارا من تاريخ اليوم”.

وأوضح الوزير بخصوص المواد الخطيرة أو الحساسة أن:” اللجنة الوزارية المشتركة قامت بعملها وتم شحن السلع الحساسة التي كانت محجوزة على مستوى المطار”.

وأشار في رده على سؤال للصحافة إلى أنه :”لا توجد أي مواد خطيرة محجوزة على مستوى المطار، توجد سلع متنوعة محجوزة سيتم القيام بالاجراءات اللازمة لرفعها من المطار وتفريغ مساحة الشحن في أجل شهر واحد”.

وتطرق الوزير إلى المشروع الذي تشرف عليه وزارة النقل حاليا لانشاء منطقة شحن جديدة في إطار توسعة مطار الجزائر الدولي.

وتقوم وزارة النقل حاليا بالتنسيق مع إدارة المطار بمعالجة إشكالية الأرضية لضمها إلى مساحة المطار.