وزير المالية: ضرورة تعزيز قدرات البنك الأفريقي للتنمية

دعا وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان خلال مشاركته في الإجتماعات السنوية لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية المنعقدة بين 26 و 27 أوت عبر تقنية التحاضر عن بعد إلى تعزيز القدرات المؤسساتية والتنظيمية للبنك.

وأضاف بيان لوزارة المالية، أن الوزير جدّد دعم الجزائر لهذه المؤسسة التي تعتبر فاعلا في التنمية القارية، مشددا على أهمية تعزيز القدرات المؤسساتية والتنظيمية للبنك الإفريقي للتنمية بهدف تقوية قدرته على امتصاص التدفقات المالية الحالية والمستقبلية والتحكم فيها لأقصى حد من أجل ضمان تمويل موجه نحو المشاريع المهيكلة والإندماج الإقليمي.

وعلى صعيد آخر أشار الوزير إلى أنه من المفترض أن تحتل مسألة الجندر مكانة أساسية في إستراتيجية التنمية للبنك الإفريقي، داعيا إلى تمثيل أحسن للنساء لا سيما على مستوى إدارة المؤسسة.

و ختم الوزير مداخلته بالتشديد على ضرورة تحيين ميثاق الأخلاقيات على مستوى البنك الأفريقي للتنمية و الذي يجب تطبيقه بصرامة.

وأضاف البيان، أن الجمعيات السنوية المنعقدة في 2020 عرفت إجراء إنتخاب رئيس البنك الإفريقي للتنمية بحيث تم تعيين الوزير بن عبد الرحمان من طرف مجلس المحافظين بصفته واحدا من المحافظين المراقبين الاثنين لعملية الإنتخاب والمنحدرين من جنوب إفريقيا وألمانيا.