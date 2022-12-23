وزير المالية: فتح فروع لعدة بنوك عمومية بالولايات الجديدة والحدودية

أكد وزير المالية، إبراهيم جمال كسالي، أن العديد من البنوك العمومية تعتزم فتح وكالات لها على مستوى الولايات العشر التي تم استحداثها. لا سيما الحدودية منها.

وقال وزير المالية جمال كسالي خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني. أنه في إطار خطة تطوير الشبكة التجارية ومن أجل تغطية جغرافية أفضل. أطلقت البنوك العمومية إجراءات استكشافية. لفتح فروع بنكية في الولايات الجديدة التي تم إنشاؤها مؤخرا.

وأشار وزير المالية، إلى أن بنك الفلاحة والتنمية الريفية ”بدر” متواجد في ثماني ولايات جديدة. والعمل جار لإنشاء فروع أخرى على مستوى ولايات عين قزام وبرج باجي مختار. بينما يتواجد البنك الوطني الجزائري بدوره في ولايتي تقرت وبرج باجي مختار ويعتزم فتح فروع أخرى بعين صالح وعين قزام.

أما الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ”كناب-بنك” فيخطط لإستحداث ست فروع جديدة على مستوى الولايات الجديدة وهي عين قزام وبرج باجي مختار وأولاد جلال. وعين صالح وجانت وبني عباس. فيما ينتظر أن يفتتح بنك الجزائر الخارجي تسع فروع جديدة على المستوى الوطني. من بينها وكالة في برج باجي مختار، وفقا لما جاء في رد الوزير على سؤال النائب غالي لنصاري (جبهة التحرير الوطني).

كما أضاف وزير المالية، أن بنك التنمية المحلية هو الآخر يعمل على فتح فروع في الولايات الجديدة التي ليس له تمثيل فيها. لاسيما في بني عباس وعين قزام وعين صالح والمغير وجانت. مشيرا في ذات السياق إلى أنه تم إتخاذ كل الإجراءات على مستوى المديرية العامة للضرائب لتنصيب مصالحها الخارجية في كل الولايات الجديدة. بما في ذلك الولايات الحدودية والتي ستدخل حيز الخدمة بداية السنة المقبلة.

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