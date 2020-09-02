وزير المالية لـ”النهار”:”لن يكون هناك شيء اسمه طبع للأموال مستقبلا”

أكد وزير المالية استحالة لجوء الحكومة إلى التمويل التقليدي لا في الظرف الراهن ولا حتى المستقبل كون الوضع المالي الذي تمر به لا يدعو للقلق.

وقال المسؤول الأول عن قطاع المالية أيمن عبد الرحمن، على هامش افتتاح الدورة البرلمانية بمجلس الأمة في تصريح مقتضب خص به “النهار أونلاين”، بأن طبع الأموال لا ولن يكون لا في المستقبل القريب ولا حتى في البعيد “لدينا من المال ما يكفي لتسيير أمورنا والحمد لله”.

وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خلال الندوة المخصصة للانعاش الاقتصادي، قال بأن الوضع المالي للبلاد صعب لكن ليس قاتلا.

وأضاف أنه اعتبارا من 2020 وحتى نهاية 2021 يجب تقليص هذا الاتكال على ريع النفط من 98%، حاليا إلى 80 %، على الأقل، مع العمل على رفع قيمة الصادرات خارج المحروقات إلى 5 مليار دولار بدل ملياري دولار حاليا”.

وذكر الرئيس تبون أمام نحو 700 مشارك في الندوة من رجال أعمال ونقابات وخبراء اقتصاديين، أن احتياطي العملات الأجنبية في تراجع مستمر حيث انهار اليوم غلى سقف 57 مليار دولار” بينما وصل الى 300 مليار دولار قبل بضع سنوات أي النظام السابق.