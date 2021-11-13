وزير المالية: لن نقبل أن يوجه دعم الدولة لأُناس لا يستحقونه

أكد الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، إن الدولة لن تقبل أبدا بأن يوجه الدعم المقدر بـ 17 مليار دولار إلى أناس لا يستحقونه.

وكشف الوزير، في إجابته على أسئلة النواب حول مشروع قانون المالية، أن قيمة التحويلات الإجتماعية في قانون المالية لسنة 2022، قد بلغ 1942 مليار دينار جزائري.

وأكد الوزير، إن إدراج هذا المبلغ في قانون المالية للسنة القادمة، لا يدع مجالا من الشك أن الدولة ستواصل الدعم الاجتماعي ومرافقة الفئات الهشة.

وطمأن الوزير، المواطنين، أن الدولة لن تتخلى أبدا عن دورها الإجتماعي.

كما شدد الوزير، على أن الدولة لن تقبل بأن يوجه الدعم المقدر بـ 17 مليار دولار إلى أناس لا يستحقونه.

وأوضح بن عبد الرحمان، إن مصالحه وضعت هدف تكوين وتحديد آليات تطبيق إجراء الدعم الموجه والذي سيمكن الدولة من استرجاع ملايير الدنانير.

مشيرا إلى أنه سيتم إستثمار هذه القدرات الهائلة في مجالاتها الخاصة.

وأورد الوزير: “نريد أن يكون الدعم أكثر نجاعة ويتوجه إلى الأسر المحتاجة. وسوف ندرس كيفية تحويل الدعم الشامل لدعم نقدي يوجه لأهله واصحابه”.

وهاجم بن عبد الرحمان الوسطاء الذين نخروا الإقتصاد الوطني، وهم يريدون الاستمرار في نخر هذا الإقتصاد، ويستمرون في التحويلات ولا يدعونها تذهب إلى أصحابها الحقيقيين.

مشيرا إلى أن مصالحه، تريد الاستثمار في هذه التحويلات واسترجاع القيمة التي يتم تبذيرها. وذلك للإستثمار في هذه التحويلات وتوجيهها إلى قطاعات الصحة والتعليم وتحسين الأجور.

هذا وأكد الوزير، إن دعم الأسر والسكن والصحة، سيشكل 62 بالمائة من مجموع التحويلات الإجتماعية، دون التفريق بين الأسر المعوزة.

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