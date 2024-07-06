وزير المالية: مساهمة بـ14.8 مليار دج لمشروع إنتاج الحبوب والبقوليات

قال وزير المالية لعزيز فايد، أن المشروع الذي تم التوقيع على الإتفاقية اليوم سيساهم في تطوير الجنوب الجزائري وحفظ الموارد به.

وأشار فايد على هامش التوقيع على إتفاقية إطار بين وزارة الفلاحة وشركة BF الإيطالية، أنه نتطلع للرفع من وتيرة التعاون بين الجزائر وإيطاليا ليتماشى ومتطلبات الساعة خاصة بعد منتدى الأعمال الجزائري الإيطالي. مضيفا أن وزارة المالية كرّست كل مجهوداتها لمرافقة المشروع من خلال الصندوق الوطني للإستثمار بنسبة 49%. كمساهمة في رأس مال الشركة ما يعادل 14.8 مليار دج.