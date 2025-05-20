وزير المالية: مناخ الأعمال في الجزائر شهد تحسنا بفضل الإصلاحات التشريعية

أشرف وزير المالية عبد الكريم بو الزرد، على منتدى لتعزيز فرص التعاون بين القطاعين العام والخاص.

وقال وزير المالية، على هامش أشغال الإجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية. أن مناخ الأعمال في الجزائر شهد تحسنا خلال السنوات الأخيرة بفضل سلسلة الإصلاحات التشريعية. مؤكدا على تحسين مناخ الأعمال في الجزائر أكثر وأكثر.

كما أشار الوزيبر إلى أن الجزائر تبنت مقاربة خاصة و استثنائية تتمثل في الإعتماد على القطاع الخاص ودعمه ومرافقته، وهذه الإنجازات لم تكن لتتجسد لولا توفر الإرادة السياسية. داعيا جميع الفاعلين من الاستفادة من تبادل الخبرات المتوفرة بين المشاركين.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور