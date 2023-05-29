وزير المالية: نحو إعداد قانون تأمينات جديد

أشرف وزير المالية لعزيز فايد، اليوم الإثنين، على افتتاح أشغال المؤتمر 49 للمنظمة الإفريقية للتأمين.

وأشار وزير المالية، أن المنظمة الإفريقية للتأمين تبقى من بين أهم المحطات التي من خلالها يتجسد العمل الإفريقي المشترك. نظرا للجهود الكبيرة التي تقدمها هذه المنظمة من أجل تحسين آداء أسواق التأمين الإفريقية. ورفع المستوى الفني والمالي لهذا النشاط، الذي يجب أن يكون دعما للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدان الإفريقية.

وأشار الوزير أن هذا النشاط يحظى بعناية كبيرة وذلك من خلال الاصلاحات الهيكلية التي مست هذا القطاع. لا سيما عملية تحرير سوق التأمين سنة 1995.

كما تعمل حاليا الجزائر على إعداد قانون تأمينات جديد يهدف إلى تحسين تنظيم وآداء سوق التأمينات. وعلى تكريس مبدأ المنافسة الشريفة بين المتدخلين.