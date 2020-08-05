وزير المالية: هذه شروط وآليات ولوج مختلف البنوك إلى نظام الصيرفة الإسلامية

كشف وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان ، عن شروط وٱليات ولوج مختلف البنوك الى نظام الصيرفة الإسلامية والحصول على مختلف الخدمات والمنتجات الإسلامية المقدمة .

وقال الوزير للإذاعة الجزائرية أنه :”على البنك أن يحقق شروط مسبقة ليستطيع الولوج الى الصيرفة الإسلامية ، ويتمثل الشرط الأول في أن البنك عليه أن يتوفر على الإطار القانوني و الإطار المحاسبي والإطار الشرعي، أما ثاني شرط فيتمثل في تقديم هذه المنتوجات التي يرغب في تقديمها إلى الهيئة الشرعية الوطنية للصيرفة الإسلامية على مستوى المجلس الإسلامي الأعلى، أما المرحلة الثالثة هي أن يتقدم هاذين الشرطين المحققين الى مصالح بنك الجزائر التي تقدم له الاعتماد النهائي .

وأضاف يقول أن كل هذه المنتوجات وضعت لتحقيق المغزى الحقيقي من الصيرفة الإسلامية وحتى يثق المواطن الزبون في هذا المنتوج مطابق للشريعة الإسلامية.