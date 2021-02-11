وزير المالية.. هناك العديد من أسواق العملة الصعبة الموازية ويجب القضاء عليها

قال وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الخميس، إن العملات المهربة أكثرها الأورو، الدولار ودينار تونسي جزائري.

وأوضح وزير المالية، في المجلس الشعبي الوطني، أن التهريب يكون أكثر في عدم تصريح المسافر بالمبلغ الذي بحوزته.

وأضاف أيمن بن عبد الرحمان، أن هناك عديدة من أسواق العملة الصعبة الموازية، وليس فقط السكوار.

وأشار الوزير إلى ضرورة “العمل جميعا وحتى البرلمان بغرفتيه الخروج بحل”، قائلا أن “بالأشهر الأخيرة هناك تجفيف لمنابع هذه الأسواق”.

وكشف وزير المالية، أن قطاعه لديه مقارنة للقضاء على هذه الأسواق الموازية.

ومن جهة ثانية،سجلت مصالح الجمارك 17 ألف مخالفة، منها 5000 مختلفة تعريب عملة صعبة قدرت بـ10 ملايير دينار،منها 465 الف أورو.