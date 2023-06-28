وزير المالية يؤكد على أهمية السير الحسن لعصرنة القطاع وتعجيل رقمنته

أكد وزير المالية، لعزيز فايد، اليوم على أهمية تظافر الجهود لضمان السير الحسن والفعال لمسار عصرنة قطاع المالية وتعجيل رقمنة مصالحه.

واكد الوزير، في رسالة تهنئة وجهها إلى إطارات ومستخدمي قطاع المالية بمناسبة عيد الأضحى إلى ضرورة مواصلة تجسيد الالتزامات والإصلاحات التي باشرتها الحكومة في هذا الشأن تنفيذا لمبادئ الحوكمة الرشيدة ودفعا للنمو الاقتصادي.

كما شدد على وجوب استجماع جميع الطاقات وتظافر الجهود في سبيل ضمان السير الحسن والفعال لمسار عصرنة القطاع وتعجيل سيرورة رقمنة مصالحه. بالإضافة إلى تحسين الفعالية ونجاعة الأداء، وإضفاء الشفافية والنزاهة وإذكاء روح المسؤولية والالتزام من خلال تعزيز القيم الأخلاقية العالية لأجل بلوغ الأهداف المسطرة.

وأيضا على ضرورة مواصلة تجسيد الالتزامات والإصلاحات التي باشرتها الحكومة في هذا الشأن، تنفيذا لمبادئ الحوكمة الرشيدة ودفعا للنمو الاقتصادي.