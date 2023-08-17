وزير المالية يؤكد على ضرورة استكمال رقمنة إدارة الأملاك الوطنية قبل نهاية سبتمبر المقبل

أكد وزير المالية لعزيز فايد، على ضرورة استكمال برنامج رقمنة إدارة الأملاك الوطنية قبل نهاية سبتمبر المقبل. مشيرا إلى أهمية هذا البرنامج في الرفع من فعالية العمليات وتحسين نوعية الخدمات في مجال العقار.

جاء هذا خلال زيارة غير معلنة مسبقا، قام بها وزير المالية لمركز الحفظ العقاري لسعيد حمدين بولاية الجزائر. الذي يضم المحافظات العقارية لبوزريعة وشراقة وبئر مراد رايس. وذلك بهدف متابعة مدى تقدم برنامج رقمنة إدارة الأملاك الوطنية. ومعاينة ظروف عمل المستخدمين واستقبال المواطنين، حسب بيان الوزارة.

وأوضح المصدر أن هذه الزيارة الفجائية تترجم الحرص على تعزيز قيم الشفافية والكفاءة التي يجب أن تسود بين مستخدمي إدارة الأملاك الوطنية، وتأكيد التزام الحكومة بتحقيق التحول الرقمي في كل القطاعات.

وخلال الزيارة، قام الوزير بجولة تفقدية لمعاينة سير تنفيذ برنامج الرقمنة، حيث تم التركيز على تقييم مدى جاهزية الأنظمة والتقنيات المستخدمة للرقمنة.

كما كانت فرصة للاطلاع على الإجراءات المتبعة والتحديات التي تواجهها عملية التحول الرقمي، يضيف ذات المصدر.

كما أكد فايد على أهمية تسريع واستكمال برنامج رقمنة إدارة الأملاك الوطنية قبل نهاية شهر سبتمبر المقبل كأقصى حد.

وقدم الوزير بالمناسبة توجيهات وتعليمات واضحة للفرق المعنية بتنفيذ البرنامج، حيث شدد على ضرورة التنسيق المثالي وتخطيط العمليات وتضافر الجهود لضمان تحقيق أهداف الرقمنة بكفاءة، وفقا لذات البيان.

وبالموازاة مع ذلك، ألقى الوزير الضوء على أهمية تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدا أنها تلعب دورا حيويا في تحسين تجربة المواطنين في تعاملهم مع الإدارة وزيادة رضاهم”.

مشددا على ضرورة أن يشعر المواطنون بأن احتياجاتهم واهتماماتهم تؤخذ بعين الاعتبار وتعد من بين أولويات الحكومة.