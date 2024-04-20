وزير المالية يبحث تعزيز المكانة الجزائرية بالسوق الأوروبية

شارك وزير المالية، لعزير فايد، في اجتماع اللجنة النقدية والمالية الدولية “CMFI”.

وعلى المستوى الثنائي، التقى الوزير بمفوض الاتحاد الأوروبي المكلف بالشؤون الاقتصادية.

وناقش الطرفان وضعية التعاون الثنائي في مجال الطاقة، فضلا عن تعزيز المكانة الجزائرية في السوق الأوروبية.

كما ركزت المناقشات على سبل ووسائل تقوية هذا التعاون في مجالات جديدة، مثل الطاقات المتجددة، وكذلك الهيدروجين.

كما تم التطرق إلى مسألة تنويع الاقتصاد الجزائري ومساهمة الاتحاد الأوروبي من خلال استثمارات كبيرة في هذا الاطار.