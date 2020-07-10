وزير المالية يبحث سبل التعاون الإقتصادي مع سفير كندا بالجزائر

تحادث وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، مع سفير كندا بالجزائر، كريستوفر ويلكي، عبر تقنية التواصل عن بعد سبل تطوير التعاون الاقتصادي الثنائي.

وأفاد بيان للوزارة، أنه و خلال هذا اللقاء، استعرض الطرفان وضع التعاون الاقتصادي والمالي الثنائي والسبل التي من شأنها تعزيزه أكثر، حيث اغتنم الوزير هذه الفرصة للاشارة إلى تطور المؤشرات الاقتصادية الكلية الاساسية للبلد على ضوء التطورات الاخيرة للوضع الاقتصادي.